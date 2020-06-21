، مصرع 3 أشخاص بحادث طعن غربي العاصمة البريطانية ،

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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بحادث طعن وقع في مدينة ريدينغ- غربي العاصمة البريطانية لندن.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مصدر أمني، قوله إن الجهات الأمنية تحقق في الحادث على أنه عمل إرهابي.
وأوضحت شرطة تامز فالي التابعة لمقاطعة باركشير، أن عملية الطعن وقعت في حدود السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينيتش) بحديقة عامة في مدينة ريدينغ، مشيرة إلى أنها اعتقلت رجلاً في مكان الحادث، داعية سكان المدينة إلى عدم الاقتراب من المكان، مفيدة بأنها فرضت طوقاً أمنياً حوله.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "قلبي مع كل الذين تضرّروا من هذا الحادث المروّع في ريدينغ، وأوجه الشكر لأجهزة الطوارئ في مسرح الحادث".بريطانيا
مصرع 3 أشخاص بحادث طعن غربي العاصمة البريطانيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-21
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بحادث طعن وقع في مدينة ريدينغ- غربي العاصمة البريطانية لندن.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مصدر أمني، قوله إن الجهات الأمنية تحقق في الحادث على أنه عمل إرهابي.
وأوضحت شرطة تامز فالي التابعة لمقاطعة باركشير، أن عملية الطعن وقعت في حدود السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينيتش) بحديقة عامة في مدينة ريدينغ، مشيرة إلى أنها اعتقلت رجلاً في مكان الحادث، داعية سكان المدينة إلى عدم الاقتراب من المكان، مفيدة بأنها فرضت طوقاً أمنياً حوله.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "قلبي مع كل الذين تضرّروا من هذا الحادث المروّع في ريدينغ، وأوجه الشكر لأجهزة الطوارئ في مسرح الحادث".
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
08:20 AM
الجهات الأمنية تحقق في أنه عمل إرهابي
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بحادث طعن وقع في مدينة ريدينغ- غربي العاصمة البريطانية لندن.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مصدر أمني، قوله إن الجهات الأمنية تحقق في الحادث على أنه عمل إرهابي.
وأوضحت شرطة تامز فالي التابعة لمقاطعة باركشير، أن عملية الطعن وقعت في حدود السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينيتش) بحديقة عامة في مدينة ريدينغ، مشيرة إلى أنها اعتقلت رجلاً في مكان الحادث، داعية سكان المدينة إلى عدم الاقتراب من المكان، مفيدة بأنها فرضت طوقاً أمنياً حوله.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "قلبي مع كل الذين تضرّروا من هذا الحادث المروّع في ريدينغ، وأوجه الشكر لأجهزة الطوارئ في مسرح الحادث".
، مصرع 3 أشخاص بحادث طعن غربي العاصمة البريطانية ،
المصدر : الخليج 365
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