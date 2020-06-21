، اليوم الأحد.. معهد الإدارة يفتح باب الترشح لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية ،

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يبدأ اليوم الأحد 29/ 10/ 1441هـ فتح باب القبول لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية بمعهد الإدارة العامة للعام التدريبي 1442هـ، حيث يتم ترشيح الموظفين في القطاع الحكومي ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج عن طريق جهاتهم الوظيفية، وتستقبل طلبات القبول من الأفراد بشكل مباشر من خلال موقع المعهد الإلكتروني.
ويهدف البرنامج إلى إكساب الدارسين معارف ومهارات العلوم القانونية خلال 3 سنوات هي مدة البرنامج مقسمة لـ6 فصول دراسية في تخصصات القانون الإداري، والقانون الجنائي، وقانون الأعمال، والقانون الدولي العام.
ويقدم البرنامج للدارسين عدداً من المزايا كحصول خريجه على الدرجة الأولى من المرتبة التاسعة في سلم رواتب الموظفين العام أو ما يعادله، والحصول على الدبلوم العالي في العلوم القانونية، ويمنح الدارسين في البرنامج مكافأة مالية شهرية قدرها 1500 ريال لغير الموظفين، كما يوفر السكن (حسب توافره) للدارسين لغير المتزوجين والموظفين.
ويشترط القبول في البرنامج حصول الدارسين على شهادة البكالوريوس باستثناء القانون أو الأنظمة أو الحقوق، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون المرشح من الموظفين قد أمضى سنة على رأس العمل على الأقل قبل التحاقه بالبرنامج، وألا يقل التقدير في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً.
الجدير بالذكر أن معهد الإدارة العامة وضمن خطته التدريبية قد أطلق 22 برنامجاً إعدادياً متخصصاً في مجالات الإدارة والمجالات ذات العلاقة. ويمكن الاطلاع على جميع هذه البرامج من خلال موقع المعهد الإلكتروني www.ipa.edu.sa.معهد الإدارة العامة الرياض
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 10:45 AM
ضمن خطته التدريبية بإطلاق 22 برنامجاً إعدادياً متخصصاً في مختلف العلوم الإدارية
يبدأ اليوم الأحد 29/ 10/ 1441هـ فتح باب القبول لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية بمعهد الإدارة العامة للعام التدريبي 1442هـ، حيث يتم ترشيح الموظفين في القطاع الحكومي ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج عن طريق جهاتهم الوظيفية، وتستقبل طلبات القبول من الأفراد بشكل مباشر من خلال موقع المعهد الإلكتروني.
ويهدف البرنامج إلى إكساب الدارسين معارف ومهارات العلوم القانونية خلال 3 سنوات هي مدة البرنامج مقسمة لـ6 فصول دراسية في تخصصات القانون الإداري، والقانون الجنائي، وقانون الأعمال، والقانون الدولي العام.
ويقدم البرنامج للدارسين عدداً من المزايا كحصول خريجه على الدرجة الأولى من المرتبة التاسعة في سلم رواتب الموظفين العام أو ما يعادله، والحصول على الدبلوم العالي في العلوم القانونية، ويمنح الدارسين في البرنامج مكافأة مالية شهرية قدرها 1500 ريال لغير الموظفين، كما يوفر السكن (حسب توافره) للدارسين لغير المتزوجين والموظفين.
ويشترط القبول في البرنامج حصول الدارسين على شهادة البكالوريوس باستثناء القانون أو الأنظمة أو الحقوق، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون المرشح من الموظفين قد أمضى سنة على رأس العمل على الأقل قبل التحاقه بالبرنامج، وألا يقل التقدير في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً.
الجدير بالذكر أن معهد الإدارة العامة وضمن خطته التدريبية قد أطلق 22 برنامجاً إعدادياً متخصصاً في مجالات الإدارة والمجالات ذات العلاقة. ويمكن الاطلاع على جميع هذه البرامج من خلال موقع المعهد الإلكتروني www.ipa.edu.sa.
، اليوم الأحد.. معهد الإدارة يفتح باب الترشح لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية ،
المصدر : الخليج 365
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