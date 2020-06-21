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علّقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، على استخدام العراق العلاج الروسي "أفيفافير"، لافتة إلى أن استخدامه يعد نوعاً من التكامل الدولي المطلوب؛ لتجربة كل أنواع العقاقير الفاعلة.
وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن "البرتوكولات الدولية تنص على تكامل الهيئات الرقابية الدوائية حول العالم فيما بينها باستخدام وتجربة أي عقار أو لقاح جديد لاختبار نجاعته ومأمونيته في أوقات الأوبئة والجائحات، خاصة عندما تثبت نجاعته في أحد البلدان كما هو الحال مع العقار الروسي لكوفيد-19 الذي أثبتت التجارب الأولية في روسيا قدرته على شفاء بعض الحالات الحرجة من مصابي كورونا".
وأضافت بحسب "روسيا اليوم": "على هذا النحو، تقوم الآن 120 دولة بتجربة نجاعة دواء ديكساميثازون سريرياً؛ للتحقق من قدرته على التخفيف من حدة أعراض المصابين بكوفيد-19، مثلما يتكامل العراق وسوريا في تجربة دواء أفيفافير الروسي سريرياً على الحالات الحرجة من المرضى".
وأشارت إلى أن "وزارة الصحة والبيئة العراقية سباقة في استخدام السبل العلاجية والوقائية كافة، والتي من شأنها ضمان صحة وسلامة المواطن العراقي، وأن اختيار العراق لعقار أفيفافير الروسي الجديد، هو جزء من التكامل الدولي المطلوب في أوقات الأزمات الصحية العالمية لإيجاد علاج للحالات الحرجة من المرضى المصابين بكوفيد-19 وضمان عدم ازدياد حالات الوفاة".
ونفت المنظمة "ما نُسب إليها من تصريحات اعتبرت العقار الروسي الجديد لعلاج كوفيد-19 أفيفافير غير ناجح".منظمة الصحة العالمية العلاج الروسي أفيفافير
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 10:52 AM
قالت: إن استخدامه كعلاج لكورونا يعد نوعاً من التكامل الدولي أوقات الأزمات"الصحة العالمية": لم نعتبر "أفيفافير" الروسي غير ناجح.. واختيار العراق له "مطلوب"
علّقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، على استخدام العراق العلاج الروسي "أفيفافير"، لافتة إلى أن استخدامه يعد نوعاً من التكامل الدولي المطلوب؛ لتجربة كل أنواع العقاقير الفاعلة.
وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن "البرتوكولات الدولية تنص على تكامل الهيئات الرقابية الدوائية حول العالم فيما بينها باستخدام وتجربة أي عقار أو لقاح جديد لاختبار نجاعته ومأمونيته في أوقات الأوبئة والجائحات، خاصة عندما تثبت نجاعته في أحد البلدان كما هو الحال مع العقار الروسي لكوفيد-19 الذي أثبتت التجارب الأولية في روسيا قدرته على شفاء بعض الحالات الحرجة من مصابي كورونا".
وأضافت بحسب "روسيا اليوم": "على هذا النحو، تقوم الآن 120 دولة بتجربة نجاعة دواء ديكساميثازون سريرياً؛ للتحقق من قدرته على التخفيف من حدة أعراض المصابين بكوفيد-19، مثلما يتكامل العراق وسوريا في تجربة دواء أفيفافير الروسي سريرياً على الحالات الحرجة من المرضى".
وأشارت إلى أن "وزارة الصحة والبيئة العراقية سباقة في استخدام السبل العلاجية والوقائية كافة، والتي من شأنها ضمان صحة وسلامة المواطن العراقي، وأن اختيار العراق لعقار أفيفافير الروسي الجديد، هو جزء من التكامل الدولي المطلوب في أوقات الأزمات الصحية العالمية لإيجاد علاج للحالات الحرجة من المرضى المصابين بكوفيد-19 وضمان عدم ازدياد حالات الوفاة".
ونفت المنظمة "ما نُسب إليها من تصريحات اعتبرت العقار الروسي الجديد لعلاج كوفيد-19 أفيفافير غير ناجح".
، "الصحة العالمية": لم نعتبر "أفيفافير" الروسي غير ناجح.. واختيار العراق له "مطلوب" ،
المصدر : الخليج 365
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