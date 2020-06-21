محمد بن مسعود - الدمام - بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31240 حالة سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 514 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31240 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.الكويت فيروس كورونا الجديد 21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 10:44 AM Advertisements بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31240 حالة تعافي 514 حالة من كورونا في الكويت تعافي 514 حالة من كورونا في الكويت سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 514 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31240 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. الكلمات المفتاحية ، تعافي 514 حالة من كورونا في الكويت ،

المصدر : الخليج 365

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