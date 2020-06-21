شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كواليس كمين «مكافحة التبغ» لضبط 3300 باكيت دخان مغشوش بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

تمكنت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من ضبط 3310 باكيت دخان مجهول المصدر و180 كيلو معسل مخالف .

وكشفت وزارة الصحة عن عملية الضبط بدءً من الكمين المحكم الذي نفذته اللجنة المشكلة من " الصحة " ، و"التجارة " ، و"الأمن العام " ، و"الزكاه والدخل " ،و"أمانة المنطقة الشرقية " ، وحتى عملية ضبط المخالف وإحصاء الكميات المضبوطة وإتلافها .

وجاء تلك العملية بعد بلاغ مواطن لشكه في سلع باعة جائلين بالدمام ، وعلى الفور تم التحرك في إطار جهود الجهات المختصة لضبط الأسواق .