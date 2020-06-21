شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. باحث بالتراث يكشف ندرة المصاحف قديماً بالرياض وكيف كانوا يتغلبون عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الباحث في التراث الدكتور احمد الوشمي ندرة المصاحف في الرياض قديماً قبل إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . كشف الباحث في التراث الدكتور احمد الوشمي ندرة المصاحف في الرياض قديماً قبل إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . وأكد "الوشمي " في فيديو نشرته دارة الملك عبد العزيز أن الحجاج كانوا يأتون لمكة المكرمة ومعهم مصاحف ومنها مصحف للمنزل ومصحف للمسجد . وأضاف أن المصاحف كانت تطبع في مطبعة ميرزا بمكة ومطبعة القاهرة ومطبعة السلفية ومطبعة بالمدينة المنورة ولكن لم تكن أعدادها بالشكل المطلوب . وأشار إلى طرق حفظ المصاحف قديماً حيث كانوا يحفظونها في القماش والكراتيين وتظل كما هي دون أي تغيير .

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