شكرا لمتابعة خبر عن فتح باب القبول بالكلية التقنية بمكة المكرمة الخميس القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة بدءا من يوم الخميس القادم وحتى 1441/11/17 هـ ،عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، ( أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة بدءا من يوم الخميس القادم وحتى 1441/11/17 هـ ،عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، ( هنا )، للفصل التدريبي الأول للعام 1442 / 1441 هـ . ‏‎وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي أن القبول متاح بقسم تقنية الحاسب في تخصصات " الشبكات وأنظمة شبكات والدعم الفني " ، وقسم التقنية الميكانيكية تخصص " ميكانيكا سيارات " ، وقسم التقنية الكهربائية تخصص " قوى كهربائية " ، وقسم التقنية الإدارية في تخصصات " إدارة مكتبية ومحاسبة وتسويق "، وقسم تقنية السياحة والفندقة في تخصصات " فندقة وسفر وسياحة وخدمة الحج والعمرة ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب القبول بالكلية التقنية بمكة المكرمة الخميس القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.