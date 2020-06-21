شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صلاة كسوف الشمس بالمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أقام المصلون بالمسجد الحرام اليوم الأحد، صلاة كسوف الشمس، حيث أمَّ المصلين لها إمام الحرم الشيخ فيصل بن جميل غزاوي.

والتزم المصلون بالحرم المكي بالتعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تفشي الفيروس.

ومن الجدير بالذكر، أن المملكة شهدت اليوم أول ‏كسوف حلقي للشمس هذا العام، حيث تمكن رؤيته في شريط ضيق أقصى جنوب وجنوب ‏شرق المملكة واليمن وسلطنة عُمان في حين يشاهد ‏جزئياً بنسب ‏متفاوتة في مساحات واسعة من الوطن العربي‎.