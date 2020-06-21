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لطالما كان موقع (تويتر) Twitter عبارة عن موقع تواصل اجتماعي يُركز على النصوص، ثم أتاح ميزة التغريد بالصور ومقاطع الفيديو، والآن أضاف الموقع ميزة جديدة، وهي التغريدات الصوتية، لإرسال رسائل صوتية مخصصة إلى متابعيك.

كيف يمكنك استخدام ميزة التغريدات الصوتية في تويتر؟

ذكر تويتر في تدوينة: “أن تويتر هو المكان الذي تقصده للحديث عما يحدث الآن. وعلى مر السنين، سمحت لك الصور، ومقاطع الفيديو، والصور المتحركة GIF، والحروف الإضافية بإضافة ذوقك وشخصيتك إلى محادثاتك، ولكن في بعض الأحيان لا تكفي 280 حرفًا. لذا بدءًا من اليوم، نختبر ميزة جديدة تضيف لمسة أكثر إنسانية إلى طريقة استخدامنا للتغريد بصوتك الخاص”.

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ووفقًا لتويتر، فلن تكون تجربة التغريدات الصوتية مختلفة كثيرًا عن التغريدات النصية، حيث يمكن للمستخدم نشر تغريدات صوتية لا تتجاوز مدتها 140 ثانية، وفي حال لم تكن المدة كافية، فيمكن للمستخدم الاستمرار في الحديث، لتُنشئ تغريدة صوتية جديدة تلقائيًا فتتحول جميعها إلى سلسلة من التغريدات.

كيفية تسجيل تغريدة صوتية وإرسالها في تويتر:

افتح تطبيق تويتر في هاتف آيفون.

اضغط على رمز (كتابة التغريدات) الموجود في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة.

اضغط على زر التسجيل الأحمر لبدء تسجيل رسالتك، ثم اضغط على (تم) Done عند الانتهاء.

سيكون لديك خيار إضافة نص أو بدء سلسلة تغريدات متضمنة التغريدة الصوتية نفسها، ويمكنك تسجيل ما يصل إلى 140 ثانية لكل تغريدة صوتية فردية. إذا كانت تغريدتك أطول من ذلك، فسيتم ربطها تلقائيًا بسلسلة تغريدات (Thread) بما يصل إلى 25 تغريدة.

عندما تكون مستعدًا، اضغط على خيار (تغريدة) Tweet للإرسال.

للاستماع للتسجيل الصوتي، فقط اضغط على زر (تشغيل) Play في التغريدة، حيث يعمل التسجيل الصوتي في مشغل صغير أسفل الشاشة.

حتى الآن يمكنك استخدام الميزة فقط لتسجيل التغريدات الأصلية،ولن تتمكن من التغريد بالصوت من خلال الردود أو إعادة التغريد بالتعليق، كما سيتم نشر التغريدات الصوتية كتغريدات مع مرفقات صوتية يمكن للأشخاص تشغيلها، بالإضافة إلى ذلك ستُضاف صورة حسابك الشخصي الحالي كصورة ثابتة على مرفق الصوت..، ولن تُحدَّث إذا قمت بتحديث صورة حسابك.

الجدير بالذكر أن ميزة التغريدات الصوتية بدأت بالوصول ببطء لمجموعة صغيرة من مستخدمي تطبيق تويتر في نظام التشغيل (آي أوإس) iOS، وفي الأسابيع المقبلة ستُتاح الميزة لجميع مستخدمي نظام التشغيل التابع لشركة آبل، ولكن لم تتطرق الشركة إلى موعد إتاحة الميزة لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد، أو إصدار الويب.

