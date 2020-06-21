7 أسئلة حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة

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ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.

وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة:

صدّقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 3/ 5/ 1438هـ، واستنادًا إلى الأحكام الواردة في الاتفاقية فقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظام ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/113) وتاريخ 2/ 11/ 1438هـ، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 14/ 12/ 1438هـ.

ما هو تاريخ بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%؟

يبدأ تطبيق الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بداية من تاريخ 1 يوليو 2020م

هل يشمل قرار زيادة نسبة الضريبة إلى 15% كافة القطاعات أم يوجد قطاعات مستثناة من ذلك القرار؟

تطبق ضريبة القيمة المضافة المعدلة 15% على كافة توريدات السلع و/ أو الخدمات الخاضعة للضريبة والسلع المستوردة إلى السعودية والخاضعة حاليًّا للنسبة 5%.

هل تسديدي لضريبة القيمة المضافة في البيان الجمركي لإنهاء عملية الفسح قبل تاريخ 1 يوليو 2020م واستمر البيان تحت الإجراء إلى بعد 1 يوليو 2020م سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% أم يكتفى بنسبة 5% المسددة في بداية إنشاء البيان؟

إذا كان تاريخ إنشاء البيان قبل تاريخ 1 يوليو 2020 ووصول الإرسالية قبل 1 يوليو2020 وتأخر فسح الإرسالية لأسباب خارجة عن إرادة المستورد (أسباب تقنية أو تأخر جهة حكومية) يتم دراسة كل حالة على حدة من قبل الجمارك وتقرير ما يلزم بشأنها في حال ثبوت عدم مسؤولية المستورد عن تأخير الفسح.

تم استيراد بضاعة وستصل بعد تاريخ 1 يوليو 2020م كم نسبة ضريبة القيمة المضافة المستحقة؟

تطبق ضريبة القيمة المضافة في الجمارك وفقًا للنسبة السارية في تاريخ وصول الإرسالية، فإذا تم وصول الإرسالية بعد 1 يوليو 2020 تطبق النسبة 15%.

هل يمكنني إنهاء إجراءات إرسالية قبل وصولها وسداد جميع رسومها وضريبتها قبل تاريخ تطبيق الزيادة بضريبة القيمة المضافة لكي أتجنب زيادة القيمة المضافة إلى 15%؟

نعم، إذا تم إنشاء البيان ووصول وفسح الإرسالية قبل تاريخ 1 يوليو 2020.

الحالات المستثناة من ضريبة 15%:

يذكر أن مستشار وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، كشف في وقت سابق، عن إجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية الجديدة لضريبة القيمة المضافة التي صدرت مؤخرًا، مشيرًا إلى أن التعديلات تسجل الأفراد للعقار، بهدف معالجة بعض الإشكالات.

وأكد الحربي أن اللائحة التنفيذية الجديدة تتضمن قوائم مستثناة من ضريبة القيمة المضافة سواء الخاضع أو غير الخاضع منها (البيت الشخصي) للمالك أو أشخاص من الدرجة الثانية أو الزوجة عند البيع خارج الضريبة وكذلك (الهبة) إلى الدرجة الثانية والزوجة و(العقارات الموهوبة إلى الجمعيات الخيرية أو الموقوفة؛ نظرًا لعدم انطباق النشاط الاقتصادي عليها، لافتًا إلى أن التعديلات تتضمن التسجيل في الضريبة لإصدار فوري بمجرد إفراغ العقار، بحيث تتضمن الفاتورة رقمًا “ضريبيًّا”.

وقال الحربي، خلال ندوة “الأحكام الانتقالية لزيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%” التي نظمتها غرفة الشرقية عن بعد خلال الأسبوع الماضي: إن تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية لزيادة ضريبة القيمة المضافة 15% سيكون 30 يونيو 2021، فيما سيبدأ سريان تعديل نسبة الضريبة إلى 15% عوضًا عن 5% في مطلع يوليو القادم، موضحًا أن تحديد 30 يونيو 2021 لا يعني عودة الضريبة مجددًا إلى 5%، لافتًا إلى أن وضع المرحلة الانتقالية ضرورة لمعالجة العقود الطويلة المبرمة قبل أشهر المستمرة لأكثر من 12 شهرًا، مبينًا أن الفترة التي تعقب 30 يونيو 2021 ستختفي السلع والخدمات متفاوتة نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وأكد أن ضريبة القيمة المضافة تطبق على السلع المستوردة في تاريخ الاستيراد، فإذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو 2020 تطبق النسبة الأساسية 5%، وإذا تم الاستيراد بعد هذا التاريخ تطبق النسبة الأساسية المعدلة 15%.

وذكر أن أسعار المحروقات ستكون بنسبة ضريبة القيمة المضافة الجديدة، مشيرًا إلى أن الضريبة داخلة في السعر للمستهلك النهائي، مضيفًا أن الاتفاقية مع دول مجلس التعاون في المرحلة الانتقالية تنص على إنشاء نظام إلكتروني خاص بالتوريدات الضريبية بالدول المطبقة للضريبة، مشيرًا إلى أن النظام الإلكتروني لم يفعل حاليًّا، وبالتالي فإن الاتفاق بين الدول ينص على معاملة الدول خارج دول المجلس، مثل الواردات من الدول الأخرى (الصين وفرنسا)، مؤكدًا أن السلع القادمة من دول التعاون بعد 1 يوليو ستخضع لنسبة 15%، لافتًا إلى أن المواطن الخليجي الذي يشتري السلع من المملكة،فإنها لا تطبق الرد للسياح، موضحًا أن السلع المستوردة تخضع 15% القادمة من الدول الخليجية، مبينًا أن السلع الشخصية التي تقل عن 3 آلاف ريال غير خاضعة للضريبة وفقًا للاتفاقية المبرمة مع دول التعاون المطبقة لضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن شركات الطيران بإمكانها إصدار التذاكر بعد خصم ضريبة 15% بالنسبة للخدمة المقدمة بعد 1 يوليو، مضيفًا أن تذاكر الطيران الدولي والحجوزات الفندقية الخارجية “صفرية” بدون ضريبة، استنادًا على الاتفاقية التي تنص على “صفرية النقل الدولي”، مبينًا أن المملكة لا تمتلك السيادة على هذه الخدمة، حيث ستقوم تلك الدول بتحصيل الضريبة نتيجة استهلاك الخدمة.

وأوضح أن الخدمة المقدمة للأشخاص غير المقيمين بالمملكة فهي “صفرية”، مبينًا أن الخدمات والسلع المصدرة لخارج المملكة “صفرية”، باستثناء بعض الخدمات.

وأكد أن عقود التمويل المنتهي بالتملك قبل 11 مايو تطبق 5% باعتبارها “توريد واحد”، مضيفًا أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة وليس الإعفاء عن المسكن الأول بحدود 850 ألف ريال..، مؤكدًا أن رفع نسبة الضريبة المضافة لا يحدث تغييرًا يذكر، مستدركًا أن الجهات التشريعية هي القادرة على البت في الموضوع.



