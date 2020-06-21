وزير الصحة يوجه رسالة لأفراد المجتمع بعد قرار عودة الحياة لطبيعتها

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وجّه وزير الصحة توفيق الربيعة، أمس السبت، رسالة هامة لأفراد المجتمع بعد صدور الموافقة الملكية على عودة الحياة لطبيعتها اعتباراً من غدٍ الأحد.
وقال الربيعة إنه من المهم جداً في المرحلة القادمة الالتزام بالاحترازات الصحية لمواجهة فيروس “كورونا”.
وأضاف، عبر حسابه في “تويتر”، أن الإجراءات الأكثر أهمية هي تغطية الفم والأنف والتباعد الاجتماعي، والمحافظة على الفئات عالية الخطورة من المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة.
كما أكد على أهمية الوقاية قائلاً: “الوقاية مهمة لحمايتكم ولحماية من تحبون”.
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