“الكهرباء” تنعى أحد منسوبيها بعد وفاته في حـادث صعق كهربائي بالمخواة

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نعت الشركة السعودية للكهرباء أحد منسوبيها، بعد وفاته متأثراً بحـادث صعق كهربائي في المخواة بمنطقة الباحة. ونشرت الشركة النعي عبر حسابها بـ”تويتر”، حيث كتبت: “ننعي زميلنا الفني صالح أحمد الغامدي، الذي وافته المنية نتيجة تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله.

ولقي الغامدي مصرعه إثر حـادث الصعق الذي وقع خلال فترة هطول الأمطار في محافظة المخواة بالباحة، حيث دعت الشركة الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





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