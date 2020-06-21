المرور يوضح شروط استخراج تصريح قيادة مؤقت للفتيات في سن ال17 عامًا

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كشف المرور السعودي عن شروط استخراج تصريح قيادة مؤقت للفتيات في سن الـ17 عامًا

وتلقت الإدارة العامة للمرور عبر تويتر استفسارًا جاء فيه: تصريح القيادة المؤقت هل هو متوفر للبنات حاليًا لعمر 17، وما الإجراءات في الوضع الحالي؟ وردت عليه بالقول: إنه يمكن لمن أتمت عمر 17 عامًا استخراج تصريح قيادة مؤقت بشرط إحضار كشف طبي و6 صور شمسية وتقديم طلب لمدرسة تعليم القيادة

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يذكر أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات المملكة دخل حيز النفاذ اعتبارًا من 24 يونيو 2018

وبحسب القرار الصادر فإنه يحق لكل من بلغت سن 18 عامًا تقديم طلب لاستخراج رخصة قيادة سيارات، كما يحق لمن يحملن رخصة قيادة سيارات من دولة أجنبية تقديم طلب لاستخراج رخصة قيادة محلية من خلال إجراءات منفصلة بعد إجراء تقييم لمهارات القيادة لديهن

وطبقًا للائحة التنفيذية للمادة 36 من نظام المرور، يتطلب إتمام سن الـ 18 عامًا للحصول على الرخصة الخاصة ، وإتمام سن الـ 20 عامًا لرخص القيادة العامة ، إضافة إلى اجتياز الكشف الطبي والاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة

