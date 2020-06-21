عمرها تجاوز الـ 100 عام.. تعافي معمرة سعودية من إصابتها بكورونا

خضعت للعلاج في مستشفى الملك خالد الجامعي

تعافت معمرة سعودية تبلغ من العمر 101 عام، من إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وأعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، عبر حسابها بموقع «تويتر» عن شفاء المواطنة، موضحة أنها غادرت مستشفى الملك خالد الجامعي بعد شفائها. يُذكر أن العالم شهد في الفترة الأخيرة شفاء أعداد كبيرة من كبار السن من فيروس كورونا. Advertisements اقرأ ايضًا: دراسة جديدة تحذر من «الهجوم الثاني» لفيروس كورونا التحليل الوبائي للحالات الحرجة.. أبرز محاور مؤتمر مستجدات فيروس كورونا «اليوم»

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