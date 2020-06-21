بالصور.. جوامع ومساجد مكة تستقبل المصلين وسط التزام بالإجراءات الوقائية

أدت جموع من المصلين بجوامع ومساجد مكة المكرمة صلاة فجر اليوم الأحد، وذلك في أول صلاة جماعة بعد إغلاق دام أكثر من 90 يومًا جراء إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وحرص المصلون على الحضور منذ اللحظات الأولى لفتح الأبواب مع تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية المعمول بها للحدّ من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، والتصدّي له.

وقد أتمت وزارة الشؤون الإسلامية إجراءات تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد من خلال مؤسسات الصيانة المعتمدة، بالشراكة والتعاون مع أمانة العاصمة المقدَّسة، وشملت عمليات التعقيم ساحات ومداخل المساجد والجوامع، مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة، إلى جانب الانتهاء من وضع علامات التباعد بمقدار مترين والمسافة بين الصفوف، ورفع المصاحف، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه.

وتضمنت الإجراءات أيضَا، عدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة؛ لضمان سلامة مرتادي بيوت الله، مع فتح المساجد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن فرق الصيانة قامت بأعمال مستمرة لتهيئة جميع الجوامع والمساجد بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة.

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وأشار الخامري، إلى أن عملية التعقيم شملت الفرش ودواليب وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية.

وأكد الخامري، توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على الاستمرار في العناية بالمساجد وتهيئتها تنظيمًا وتعقيمًا؛ منعًا لانتشار أي عدوى بين المصلين.

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