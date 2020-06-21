تنفيذًا لتعميم وزارة الموارد البشرية.. جامعة جازان تحدد ضوابط العودة للعمل

نسبة حضور الموظفين بحد أقصى 75 %
أعلنت جامعة جازان في تعميم صادر عنها أنه بناءً على التعاميم الخاصة بالعودة للعمل وفق الضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) وبناءً على تعميم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص آلية تحديد نسب الحضور في مقرات العمل للقطاع العام، فقد أكدت الجامعة أنه سيكون حضور منسوبيها وفق الآتي :
- اعتبارًا من الأحد 29 شوال 1441 وحتى إشعار آخر تكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 75%.
- يتولى مسؤولو الجهات بالجامعة عملية توزيع العمل بين الموظفين والموظفات واستمرارية العمل وإنجازه عن بعد لبقية منسوبي الجامعة.
- يستمر العمل وفق آلية العودة لمقرات العمل المعممة سابقًا.
- الالتزام بالبروتوكولات الوقائية للقطاع العام ودليل التعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكدة إصابتها بمرض (كوفيد - 19 ) في أماكن العمل والمنشور على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها .
- تفعيل صلاحية الدوام المرن.
- تستمر الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا حسب تصنيف وزارة الصحة بالعمل عن بعد .
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