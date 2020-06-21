تنفيذًا لتعميم وزارة الموارد البشرية.. جامعة جازان تحدد ضوابط العودة للعمل

أعلنت جامعة جازان في تعميم صادر عنها أنه بناءً على التعاميم الخاصة بالعودة للعمل وفق الضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) وبناءً على تعميم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص آلية تحديد نسب الحضور في مقرات العمل للقطاع العام، فقد أكدت الجامعة أنه سيكون حضور منسوبيها وفق الآتي :

- اعتبارًا من الأحد 29 شوال 1441 وحتى إشعار آخر تكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 75%.

- يتولى مسؤولو الجهات بالجامعة عملية توزيع العمل بين الموظفين والموظفات واستمرارية العمل وإنجازه عن بعد لبقية منسوبي الجامعة.

- يستمر العمل وفق آلية العودة لمقرات العمل المعممة سابقًا.

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- الالتزام بالبروتوكولات الوقائية للقطاع العام ودليل التعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكدة إصابتها بمرض (كوفيد - 19 ) في أماكن العمل والمنشور على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها .

- تفعيل صلاحية الدوام المرن.

- تستمر الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا حسب تصنيف وزارة الصحة بالعمل عن بعد .

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