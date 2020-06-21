السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

سجلت كورويا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 48 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيانها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 12.421 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 280 حالة وفاة .

// انتهى //

09:44ت م

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طوكيو 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسسجلت كورويا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 48 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، فيما لم تسجل أية وفيات جديدة .وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيانها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 12.421 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 280 حالة وفاة .// انتهى //09:44ت م0023

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