السعودية اليوم / مساجد وجوامع العاصمة المقدسة تستقبل المصلين وسط أجواء احترازية وبرتوكولات وقائية



مكة المكرمة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

استقبلت جوامع ومساجد العاصمة المقدسة المصلين اليوم وسط أجواء احترازية ووقائية صحية من خلال الجهود المكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة وذلك بعد رفع منع التجول في كافة مدن المملكة والعودة إلى الأوضاع الطبيعية وقد باشر فرع الوزارة تطبيق الإجراءات الضرورية للحد من انتشار فيروس

وفتحت الجوامع والمساجد ابتداءً من صلاة فجر هذا اليوم حيث تم تطبيق الاحترازات والاشتراطات ‏التي وجهت بها الوزارة للأئمة ومؤذني المساجد والجوامع من خلال تطبيق ‏التباعد بين المصلين لمسافة مترين ولزوم لبس الكمامة وإحضار سجادة مع كل مصلٍ ،إضافة إلى ‏فتح النوافذ والأبواب في حال إقامة الصلاة إضافة لوضع الملصقات عند الأبواب للعمل بالأنظمة والاشتراطات والبروتوكولات الصحية الواردة من وزارة الصحة ،كما يقوم فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بمتابعة اي مخالفات صحية قد تحدث، حيث يقوم الفرع بمعالجتها وفق الأحكام والإجراءات النظامية ، في المساجد والجوامع.

وكان الفرع قد أتم تجهيز الجوامع والمصليات من خلال عمل الصيانة والنظافة اللازمة وتعقيم جميع المساجد خلال فترة الإغلاق وبعدها عن طريق شركات الصيانة والنظافة الذي يتم من خلالها غسيل السجاد وتعقيمه إضافة إلى مشاركة بعض الفرق التطوعية ،حيث تستعد الفرق التطوعية التي ستحضر للقيام بخدمة المصلين من خلال الترتيبات وأخذ لقياس درجات الحرارة وإرشاد المصلين للبس الكمامة وغيرها من الإرشادات الواجب اتباعها .

// انتهى //

09:42ت م

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مكة المكرمة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واساستقبلت جوامع ومساجد العاصمة المقدسة المصلين اليوم وسط أجواء احترازية ووقائية صحية من خلال الجهود المكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة وذلك بعد رفع منع التجول في كافة مدن المملكة والعودة إلى الأوضاع الطبيعية وقد باشر فرع الوزارة تطبيق الإجراءات الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا وفتحت الجوامع والمساجد ابتداءً من صلاة فجر هذا اليوم حيث تم تطبيق الاحترازات والاشتراطات ‏التي وجهت بها الوزارة للأئمة ومؤذني المساجد والجوامع من خلال تطبيق ‏التباعد بين المصلين لمسافة مترين ولزوم لبس الكمامة وإحضار سجادة مع كل مصلٍ ،إضافة إلى ‏فتح النوافذ والأبواب في حال إقامة الصلاة إضافة لوضع الملصقات عند الأبواب للعمل بالأنظمة والاشتراطات والبروتوكولات الصحية الواردة من وزارة الصحة ،كما يقوم فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بمتابعة اي مخالفات صحية قد تحدث، حيث يقوم الفرع بمعالجتها وفق الأحكام والإجراءات النظامية ، في المساجد والجوامع.وكان الفرع قد أتم تجهيز الجوامع والمصليات من خلال عمل الصيانة والنظافة اللازمة وتعقيم جميع المساجد خلال فترة الإغلاق وبعدها عن طريق شركات الصيانة والنظافة الذي يتم من خلالها غسيل السجاد وتعقيمه إضافة إلى مشاركة بعض الفرق التطوعية ،حيث تستعد الفرق التطوعية التي ستحضر للقيام بخدمة المصلين من خلال الترتيبات وأخذ لقياس درجات الحرارة وإرشاد المصلين للبس الكمامة وغيرها من الإرشادات الواجب اتباعها .// انتهى //09:42ت م0021

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