السعودية اليوم / فتح باب القبول بالكلية التقنية بمكة المكرمة الخميس القادم



مكة المكرمة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة بدءا من يوم الخميس القادم وحتى 1441/11/17 هـ ،عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الأول للعام 1442 / 1441 هـ .

‏‎وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي أن القبول متاح بقسم تقنية الحاسب في تخصصات " الشبكات وأنظمة شبكات والدعم الفني " ، وقسم التقنية الميكانيكية تخصص " ميكانيكا سيارات " ، وقسم التقنية الكهربائية تخصص " قوى كهربائية " ، وقسم التقنية الإدارية في تخصصات " إدارة مكتبية ومحاسبة وتسويق "، وقسم تقنية السياحة والفندقة في تخصصات " فندقة وسفر وسياحة وخدمة الحج والعمرة ".

‏‎// انتهى //

09:27ت م

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