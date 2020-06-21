شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إقامة صلاة الكسوف في الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

أقيمت صلاة الكسوف اليوم الأحد، وأم المصلين في المسجد الحرام، الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي في الحرم المكي الشريف.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن وقت صلاة الكسوف عند الساعة الـ7:40 صباحًا في الحرمين.

وأشرقت الشمس اليوم مكسوفة جزئيا على معظم مناطق المملكة اليوم وسط تحذيرات من النظر بشكل مباشر للشمس عند وقوع الظاهرة.