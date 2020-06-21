شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إقامة صلاة الكسوف في الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن وقت صلاة الكسوف عند الساعة الـ7:40 صباحًا في الحرمين.
وأشرقت الشمس اليوم مكسوفة جزئيا على معظم مناطق المملكة اليوم وسط تحذيرات من النظر بشكل مباشر للشمس عند وقوع الظاهرة.
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