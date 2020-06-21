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خالد الفيصل في قصيدة وطنية : عِشْ على عز الموحّد ما حييت.. وارفع الهامَة على واجِد عِداك
متابعات الخليج 365 - الرياض
نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قصيدة وطنية جديدة بعنوان ” دستورنا ” ردَّ فيها على من يسأل عن دستور السعودية، مشيراً إلى أن دستور المملكة هو القرآن الكريم.
وقال الأمير خالد الفيصل في قصيدته المعنونة ” دستورنا “:
يا سعوديّ الوفا ربي هداك
وفزت بالقرآن دستور وحماك
ما كتبته أو نِقَلته مِن بَشَر
أنزله رب العباد اللي عطاك
يوم قالوا: وین دستورك ؟ رفَعت
مصحف القرآن لا شُلّت يداك
الْهَمَكْ ربّ السماوات وثِبَتْ
ولا قِدّرْ يخالف العالم سْواك
انت في دنيا الملاحد قلت : لا
ما يغيّر موقفي حادي هلاك
يكفي إنّك بينهم ما حدٍ قواك
الله اللي شرّفك ثم اصطفاك
عِشْ على عز الموحّد ما حييت
وارفع الهامَة على واجِد عِداك
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