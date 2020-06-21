خالد الفيصل في قصيدة وطنية : عِشْ على عز الموحّد ما حييت.. وارفع الهامَة على واجِد عِداك

2020-06-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قصيدة وطنية جديدة بعنوان ” دستورنا ” ردَّ فيها على من يسأل عن دستور السعودية، مشيراً إلى أن دستور المملكة هو القرآن الكريم.

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وقال الأمير خالد الفيصل في قصيدته المعنونة ” دستورنا “:

يا سعوديّ الوفا ربي هداك

وفزت بالقرآن دستور وحماك

ما كتبته أو نِقَلته مِن بَشَر

أنزله رب العباد اللي عطاك

يوم قالوا: وین دستورك ؟ رفَعت

مصحف القرآن لا شُلّت يداك

الْهَمَكْ ربّ السماوات وثِبَتْ

ولا قِدّرْ يخالف العالم سْواك

انت في دنيا الملاحد قلت : لا

ما يغيّر موقفي حادي هلاك

يكفي إنّك بينهم ما حدٍ قواك

الله اللي شرّفك ثم اصطفاك

عِشْ على عز الموحّد ما حييت

وارفع الهامَة على واجِد عِداك

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