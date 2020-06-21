ضوابط فتح المساجد والمدة بين الآذان والإقامة مع عودة الحياة لطبيعتها

2020-06-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يوم أمس تعميمين لمنسوبي المساجد بكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة تضمنا عدداً من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة استنادًا للأمر السامي الكريم المتضمن رفع الحظر التام بجميع مناطق المملكة مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة اعتباراً من 29 شوال من العام الجاري 1441هـ ، وحتى إشعار آخر.

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ضوابط فتح المساجد

وينص التعميم الأول الصادر بهذا الشأن أن يكون فتح المساجد قبل الأذان بـوقت كافِ وإغلاقها بعد الصلاة بــ 30 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق عدا صلاة الفجر بـ(20) دقيقة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً، وإلزام المصلين على ترك مسافة متر ونصف بين كل مصلي وآخر من جميع الجهات، والتأكيد على إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب وسواك، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء .

وأشار التعميم إلى توجيه أصحاب الفضيلة أئمة المساجد حث المصلين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية: لبس الكمامة القماشية، وأن يكون الوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

تخفيف الزحام في صلاة الجمعة

كما أصدر معاليه تعميماً آخر بشأن النظر في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة وتحديد أقرب مساجد لها مهيأة لكي تقام فيها صلاة الجمعة، وينص التعميم على الآتي: أن تقام صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها حسب التعليمات المبلغة سابقاً، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ30 دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة .

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