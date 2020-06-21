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فيديو.. صلاة الكسوف في الحرم المكي وسط إجراءات احترازية مشددة
الخثلان: يجوز الصلاة في المنازل لأصحاب الأعذار
متابعات الخليج 365 - سعد البحيري
أدت جموع من المصلين صلاة الكسوف اليوم في الحرم المكي وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطبيق التباعد بين المصلين وإلزام كل مُصل بإحضار سجادة الصلاة الخاصة به مع استمرار عملية التعقيم والتطهير التي تتم على مدار اليوم.
وقد أم المصلين في صلاة الكسوف من الحرم المكي، فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، فيما أقيمت صلاة الكسوف في العديد من مساجد المملكة.
صلاة الكسوف في المنزل والمسجد
وكان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان قال أمس إن صلاة الكسوف تجوز في المساجد وفي المنزل لذوي الأعذار بالتزامن مع الكسوف الحلقي الذي ستشهده المملكة غداً إن شاء الله.
وقال الخثلان عبر تويتر : كسوف حلقي للشمس صباح الأحد 29 شوال 1441 / 21 يونيو 2020م مشاهد في المملكة وكثير من دول العالم الإسلامي إن شاء الله .. تشرع معه صلاة الكسوف .. وهي سُنة مؤكدة تصلى في المساجد .. ومن لم يتيسر له صلاتها في المسجد كذوي الأعذار والنساء فيصلونها في البيوت.
وقت صلاة الكسوف
ويدخل وقت صلاة الكسوف مع بداية الكسوف ويجوز أداء صلاة الكسوف في أي وقت أثناء الكسوف وهي سنة مؤكدة عن ا لنبي صلى الله عليه وسلم.
والمعروف أن كسوف الشمس يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبًا ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري بحيث يُلقي القمر ظله على الأرض، وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف فسنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضيء وله عدة أنواع منها :
الكسوف الكلي
ويحدث عندما يصل ظل القمر إلى سطح الأرض، وفي هذه الحالة ينكسف كامل قرص الشمس، وعندها تظهر الحلقة ماسية، ويحدث الكسوف الكلي في مناطق التقاء رأس مخروط ظل القمر بالأرض، ويتخذ الكسوف الكلي مسارًا محددًا بسبب حركة الأرض والقمر.
الكسوف الجزئي
يحدث في المناطق التي يسقط فيها شبه ظل القمر على سطح الأرض، وشبه ظل القمر في هذه الحالة هي المنطقة التي لا يرى كامل قرص الشمس منها أي أن قرص الشمس لن يشاهد كاملًا من هذه المناطق، وتزداد نسبة الكسوف الجزئي عند الاقتراب من منطقة (مسار) الكسوف الكلي، وفي هذه الحالة ينكسف جزء من قرص الشمس.
الكسوف الحلقي
الكسوف الحلقي أو الخاتميّ (بالإنجليزية: Annular eclipse) ويحدث عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض (لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي) فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، وفي هذه الحالة لا يصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ وقد تصل فترة حلقتيه إلى اثنتي عشرة دقيقة وثلاثين ثانية، وذلك بسبب المسافة الأكبر التي يجب على قرص القمر الصغير أن يقطعها.
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