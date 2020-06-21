شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة ... شاب صغير يبتكر طريقة فريدة وحيلة ماكرة لقتل زوجته..وعندما فتحت الشرطة التحقيق كانت المفاجئة التي يتوقعها احد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد ، ٢١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٤٥ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أقدم شاب هندي يبلغ من العمر 27عاما على إدخال أفعى كوبرا شديدة السمية بغرض قتل زوجته في غرفتها .

وبعد تمكنه من إدخال الأفعى إلى غرفة زوجته، قامت بعضها ما تسبب بدخولها المستشفى لنحو شهرين، وكانت النهاية وفاة الزوجة متأثرة بسم الأفعى.

وفي بيان، للشرطة الهندية، في ولاية كيرالا، أشارت إلى أن سجلات الهاتف أظهرت أن الرجل كان على اتصال بمربّي ثعابين، ويشاهد مقاطع فيديو عن هذه الزواحف القاتلة على الإنترنت.

Advertisements

وأضافت الشرطة، "بقي سراج في غرفة أوثرا، كأن شيئا لم يحدث.

وكان يقوم بروتينه الصباحي في اليوم التالي عندما سمع صراخ والدة اوثرا ".

فيما أوضح المسؤول في الشرطة أشوك كومار،أن الشاب حصل على أفعى شديدة السمية، عضت زوجته أوثرا، ما تسبب بدخولها المستشفى لنحو شهرين.