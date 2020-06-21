شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. اللقطات الأولى من كسوف الشمس الحلقي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تشهد الدول العربية، صباح اليوم الأحد، ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس، وهو الكسوف الثاني خلال 6 أشهر.

ويطلق على تلك الظاهرة اسم "حلقة النار"، وتبدو الشمس خلاله أشبه بخاتم ذهبي، حيث يغطي القمر معظم أجزائها من الوسط.

وهذا الكسوف الحلقي في المنطقة هو الثاني بعد الكسوف الحلقي الذي شهدته المنطقة يوم 26 ديسمبر 2019.