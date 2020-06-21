شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. اللقطات الأولى من كسوف الشمس الحلقي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تشهد الدول العربية، صباح اليوم الأحد، ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس، وهو الكسوف الثاني خلال 6 أشهر.
ويطلق على تلك الظاهرة اسم "حلقة النار"، وتبدو الشمس خلاله أشبه بخاتم ذهبي، حيث يغطي القمر معظم أجزائها من الوسط.
وهذا الكسوف الحلقي في المنطقة هو الثاني بعد الكسوف الحلقي الذي شهدته المنطقة يوم 26 ديسمبر 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. اللقطات الأولى من كسوف الشمس الحلقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.