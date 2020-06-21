شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..معنفة الباحة تروي تفاصيل الواقعة واستعانتها بالخادمة للإبلاغ عن زوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

روت معنفة الباحة، التي احتجزها زوجها داخل المنزل مع أطفالها الثلاثة، تفاصيل الواقعة.

وأوضحت السيدة في حديثها لبرنامج "يا هلا" بقناة روتانا خليجية، أن زوجها بدأ تعنيفها بعد فترة من زواجهما؛ حيث بدأ يتلفظ عليها.

ولفتت إلى أن الأمر تطور، وساءت معاملته لها، فقررت الذهاب لأهلها وبقيت هناك سنة ونصف السنة.

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وقالت، إن أهل الخير تدخلوا للصلح بينهما، وأن زوجها تعهد بعدم إيذائها، لكنه عاد كما كان بعد عدة أشهر.

وأضافت: " يوم الواقعة ضربني بعد حبسي بالغرفة وأخذ جوالي وهددني في حال أخبرت أهلي، ثم انطلق إلى جدة " .

وأشارت إلى أنها استعانت بجوال الخادمة وأبلغت ذويها، الذين اتصلوا بالشرطة.