شكرا لمتابعة خبر عن مطالب بالقبض على فتاة تدعي أنها سعودية ومراهق يروجان لشرب الخمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهرت إحدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي، برفقة شاب مراهق بالمملكة، في مقطع فيديو وهما تحت تأثير المسكر. ظهرت إحدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي، برفقة شاب مراهق بالمملكة، في مقطع فيديو وهما تحت تأثير المسكر. وظهرت الفتاة التي تدعي أنها سعودية فيما كشف متابعوها بأنها لبنانية الأصل، ممسكة بزجاجة الخمر، برفقة الشاب عبر تطبيق " تيك توك " ،يروجان للشرب. وطالب متداولو المقطع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والجهات المسؤولة بضبطهما.

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