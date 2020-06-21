شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..أول صلاة فجر في مساجد مكة المكرمة بعد فتحها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثقت مجموعة من الصور، أداء جموع المصلين بمساجد مكة المكرمة، أول صلاة فجر، بعد رفع إيقاف صلاة الجماعة.

وامتلأت المساجد بالمصلين الذين حرصوا على الحضور منذ اللحظات الأولى لفتح الأبواب، بعد انقطاع عن صلاة الجماعة 90 يومًا.

وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، قد جهز جميع المساجد والجوامع، على أن يتم تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، مثل سجادة ذات الاستعمال الواحد، وتطبيق التباعد بين كل صفين، وكذلك ترك المسافات بين المصلين.

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