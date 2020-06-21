أبرز بروتوكولات صالونات التجميل .. غسل الشعر مسبقًا قبل الحضور

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نشرت وزارة التجارة، مساء أمس السبت، أبرز بروتوكولات صالونات التجميل، والتي سيتم العمل بها ابتداء من اليوم الأحد 29 شوال 1441هـ، وذلك بالتزامن مع العودة للحياة الطبيعية.

وتضمنت هذه البروتوكولات:

– عدم دخول من هم أقل من 7 سنوات وإغلاق محلات صالونات الأطفال.

– يفضل الحجز المسبق.

– يفضل إبلاغ العميلة بأهمية غسل الشعر مسبقًا قبل الحضور.

– يجب على العاملات ارتداء الكمامات والقفازات ويفضل استخدام درع الوجه.

– تشجيع استخدام الدفع الإلكتروني.

– ترتيب مكان الكراسي لتحسين التباعد الاجتماعي لمسافة 1.5 متر.

– يجب تطهير كراسي الصالونات بعد كل عميل.

– عمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة.

– إزالة العناصر غير الضرورة كالمجلات ومواد القراءة.

– يجب أخذ بيانات كل عميل.

– منع تقديم المشروبات والاقتصار على المياه.

– يجب عدم ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات عند الذهاب للصالونات.

– إلغاء جميع خدمات المساج.





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