أمازون تعزز انتشار التجارة الإلكترونية في السعودية

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تعمل شركة أمازون على تعزيز انتشار التجارة الإلكترونية من خلال إطلاق موقعها الرسمي السعودي للتسوق (Amazon.sa) ليحل محل موقع (سوق) Souq، المملوك لعملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية، التي أعلنت عن خططها لنشر علامة أمازون تدريجيًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

واستحوذت أمازون على (سوق) Souq في عام 2017 مقابل ملياري درهم تقريبًا (580 مليون دولار)، وأصبح موظفو المتجر الآن جزءًا من شبكة أمازون، وكان (سوق) Souq أحد رواد التجارة الإلكترونية في منطقة أثبتت أنها بطيئة من حيث التجارة عبر الإنترنت، وأدى نجاح (سوق) Souq المدهش إلى استحواذ أمازون عليه.

وبدأت في العام الماضي مبادرة تغيير العلامة التجارية مع متجر (سوق) Souq في الإمارات ليصبح (Amazon.ae)، وهو أول بوابة رسمية للشركة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقالت أمازون في بيان: تم تحويل جميع بيانات عملاء (سوق) Souq الحاليين وقوائم الرغبات والطلبات، وعناوين التسليم وطرق الدفع، واستفسارات دعم العملاء إلى حسابات (Amazon.sa) الجديدة.

ويحصل العملاء على توصيل مجاني في اليوم التالي للطلبات التي تزيد قيمتها عن 200 ريال سعودي، بالإضافة إلى خيار التوصيل المدفوع في اليوم نفسه لمناطق محددة في المملكة العربية السعودية، وستظل خدمة البريد السعودي شريك تسليم إستراتيجي للشركة في الفترة المقبلة.

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ويمكن للشركات السعودية من جميع الأحجام أن تبدأ ببيع منتجاتها عبر (Amazon.sa)، وتجاوزت في عام 2019 مبيعات ما يقرب من 225 ألف شركة سعودية صغيرة ومتوسطة حاجز 100 ألف دولار في متاجر أمازون في جميع أنحاء العالم.

وقالت أمازون: إنها تبني شبكة محلية للوجستيات والعمليات تمتد عبر المملكة، ولديها حاليًا 14 مستودعًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، من عرعر إلى جيزان ومن مكة إلى الدمام، فيما تزيد قوتها العاملة عن 1400 شخص، إلى جانب شراكة تسليم إستراتيجية مع خدمة البريد السعودي.

وقال (رافد بن أمين فطاني) Rafid bin Amin Fatani، رئيس قسم السياسة العامة لدى أمازون في الشرق الأوسط وأفريقيا: إن النساء السعوديات يشكلن نحو 40 في المئة من القوة العاملة في منشأة جدة الجديدة التي تبلغ مساحتها 226 ألف قدم مربع.

ووفقًا للبيانات، لا توجد حتى الآن إشارة إلى خدمة الاشتراك المميز للشركة (Amazon Prime) على (Amazon.sa)، وكانت الشركة قد أطلقت هذه الخدمة في الإمارات العربية المتحدة بعد شهر من تغيير اسم (سوق) Souq إلى (Amazon.ae).

وتشير التقديرات إلى أن سوق التجارة الإلكترونية السعودي سيصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار 2020، وسينمو إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار بحلول عام 2024.

ويمكن للمتسوقين الدفع بالريال السعودي باستخدام بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان المحلية والدولية، ومن ضمنها البطاقات الصادرة عن مدى وفيزا وماستركارد، بالإضافة إلى خيار الدفع النقدي عند التسليم والأقساط من بنوك سعودية مختارة.

