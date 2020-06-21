«إنفوجراف».. الضوابط الوقائية في المطاعم والمقاهي بعد العودة للحياة الطبيعية

كشفت وزارة التجارة، عن البنود الواردة في بروتوكول المطاعم والمقاهي المعمول بها بداية من اليوم الأحد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بنود البروتوكول بحسب «إنفوجراف» نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع «تويتر»: قياس درجة الحرارة قبل الدخول ومنع تقديم المعسل والشيشة وتشجيع استخدام الدفع الإلكتروني ما أمكن وتوفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين مثل الكمامات وشبكات الشعر ولباس الواقي للجسم ذات الاستخدام الواحد والسماح بالأغطية القماشية على الطاولات مع التأكيد على تغييرها أو تنظيفها بعد كل استخدام.

وشملت بنود البروتوكول قياس درجة حرارة الموظفين وإبلاغ الجهات المعنية عن أي شخص حرارته أعلى من 38 درجة مئوية، وعزل الموظف حتى إحالته إلى إحدى منشآت الرعاية الصحية ولبس الكمامة طوال الوقت عدا أثناء تناول الطعام. وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال ويُسمح باستخدام قوائم الأطباق متعددة الاستخدام سواء البلاستيكية أو الورقية أو شاشات اللمس الإلكترونية.

كما تضمن البروتوكول ترتيب الطاولات بطريقة تضمن الحد الأدنى للتباعد (1.5 م) ومنع التزاحم عند دورات المياه ووضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة ووضع آلية لإدارة قائمة الانتظار ومنع تكدس العملاء عند المدخل أو أماكن الانتظار وتنظيف وتطهير دورات المياه بشكل دوري (يفضل أن يكون كل ساعتين) مع الاحتفاظ بسجل خاص بها ويفضل استخدام الصحون والأكواب وأدوات الأكل الأخرى ذات الاستخدام الواحد في حال تقديم الطعام، أو تنظيف الأواني بشكل جيد والحرص على تطهيرها.

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وتضمن البروتوكول أيضًا وضع لافتات عند مدخل المطاعم والمقاهي بمنع دخول من لديهم أعراض تنفسية شبيهة بمرض فيروس «كورونا» المُستجد ويفضل وجود سلات مهملات تعمل دون الحاجة للمس وتوفير مطهرات اليد في مكان واضح.

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