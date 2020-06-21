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أمير الباحة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة برفع منع التجول

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دعا المواطنين والمقيمين للالتزام بالإجراءات الاحترازية

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع- حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول في كل مدن المملكة والعودة إلى الأوضاع الطبيعية.

وأشار إلى أن هذه الموافقة الكريمة أتت من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- أيدهما الله- على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية للحد من انتشار المستجد (19-COVID).

وبين أن ما قامت به الدولة من خطط أسهمت- ولله الحمد- في حماية المواطنين والمقيمين من خطر هذا الفيروس وهنا يأتي الدور الكبير من المواطنين والمقيمين في التعاون مع الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال زيادة الوعي والمسؤولية باتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة وذلك بتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والمداومة على التعقيم والبعد عن التجمعات والإبلاغ عند ظهور حالات الإصابة بهذا الوباء.

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وسأل أمير منطقة الباحة المولى- عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يبذلانه من جهود لتوفير سبل الراحة والرفاهية لشعب المملكة الوفي وأن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره وأن ينصر جنودنا على الثغور إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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