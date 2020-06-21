أمانة جدة تشدد على محال الحلاقة وصالونات التجميل بالتزام الإجراءات الاحترازية

شددت أمانة محافظة جدة على محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائي بضرورة التزام تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة لكل نشاط تجاري ومنها إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام ارتداء الكمامة والقفازات وتوفير عبوات التعقيم والتطهير .

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني بأنه مع بدء رفع منع التجول في جميع مناطق ومدن المملكة بشكل كامل اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح «الأحد» وعودة العمل بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المحظورة ومنها محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائي .

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وأكد أنه بناء على تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية سيتم استمرار منع تقديم المعسل والشيشة داخل المقاهي وإغلاق أماكن العاب الأطفال في المطاعم، كما سيتم استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية وإغلاق المحلات المخالفة للتعليمات والقرارات البلدية الخاصة بإجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية وتوفير وحدات ثابتة للفحص البصري على مداخل المولات ومراكز التسوق لفحص كل المرتادين بأجهزة الكشف الحراري والعزل لمن تتعدى حرارته 38 درجة مئوية أو أكثر .

وأشار إلى مراعاة وضع خطوط السير والعلامات الإرشادية لتنظيم عملية الدخول والخروج بداخل هذه المحال، وتوفير وسائل التطهير والتعقيم والقفازات أمام بوابات المركز وفي دورات المياه وأمام المصاعد والسلالم الكهربائية، والتطهير الدوري لمواقف السيارات، مع إلزام كل المرتادين بارتداء الكمامات، وقصر التعامل المادي على القنوات الإلكترونية فقط مثل «أبل باي ، فيزا»، مع توفير الحاويات المخصصة للتخلص من الكمامات والقفازات بعد التسوق، وإبلاغ الجهات الصحية عند الاشتباه بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبيّن المهندس الزهراني أنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية على محال الحلاقة وصالونات التجميل النسائي والمطاعم والمقاهي للتأكد من عدم تقديم الشيش والمعسل بها ، وتطبيق وإنفاذ الإجراءات والتدابير الوقائية، مع تخصيص جولات تفتيشية على محال الحلاقة وصالونات التجميل النسائي للتأكد من تقيدها بالبروتوكولات الوقائية الخاصة بها مع ضرورة توفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .