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رئاسة الحرمين: صلاة الكسوف بالمسجد الحرام عند الساعة الـ7:40 صباحًا

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يؤم  المصلين الشيخ فيصل غزاوي

يؤم إمام المسجد الحرام، الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، صباح اليوم الأحد المصلين في صلاة الكسوف بالحرم المكي الشريف.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابها بموقع «تويتر» أن وقت صلاة الكسوف عند الساعة الـ7:40 صباحًا.

وتشهد بعض مناطق العالم، ومن بينها دول عربية، صباح اليوم الأحد ظاهرة كسوف الشمس التي تتسم هذا العام بأنها كسوف حلقي.

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