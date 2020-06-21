أمير القصيم: منع دخول موظفي الإمارة دون تحميل «تباعد» و«توكلنا»

جدد التذكير بلبس الكمامة وعدم المصافحة وتعقيم اليدين
وجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بعدم دخول أي موظف وموظفة من منسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها لمقار العمل ما لم يحمل تطبيقي «تباعد» و«توكلنا» والأخذ بكل ما من شأنه الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حماية للموظفين من منسوبي ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها .
وقال: «على الجميع الالتزام بتحميل وتفعيل تطبيق تباعد والذي يعد أحد الحلول التقنية لتتبع انتشار الفيروس بوصفه إحدى وسائل الحماية؛ مذكرا بأهمية التقيد التام بلبس الكمامة والتباعد وعدم المصافحة إطلاقًا والحرص على تعقيم اليدين» .
وشدد على الجميع ضرورة الإفصاح فورًا بأي أعراض تطرأ على أي من منسوبي ومنسوبات إمارة المنطقة، كارتفاع درجة الحرارة وغيرها بالإضافة إلى تطبيق التعليمات الواردة في هذا الشأن من القطاع الصحي، سائلًا المولى- عز وجل- أن يحفظ الجميع وأن يحفظ هذه البلاد من كل شر ومكروه.
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