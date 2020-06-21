التحليل الوبائي للحالات الحرجة.. أبرز محاور مؤتمر مستجدات فيروس كورونا «اليوم»

تعقد وزارة الصحة في تمام الساعة 3:35 عصر اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لعرض مستجدات فيروس كورونا المستجد، والرد على الاستفسارات بعد رفع منع التجول بشكل كامل.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التحليل الوبائي للحالات الحرجة ومعدل نمو العدوى، والاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، والمستجدات بالخدمات الصحية وإجمالي الحالات المحلية والفحوصات.

كما يستعرض المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب خلال المؤتمر، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة المخالفين وغير الملتزمين بالتباعد الجسدي أو بارتداء الكمامة، ورصد أماكن التجمعات المخالفة في مناطق المملكة.

فيما يتطرق المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، إلى نسب حضور موظفي القطاع العام إلى مقرات العمل، واستمرار تطبيق الدوام المرن، والعمل بتطبيق البروتوكولات الوقائية، والموظفين والموظفات غير المشمولين بنسب الحضور إلى مقرات العمل.

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