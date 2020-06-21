بداية من اليوم.. «ملكية العلا»: توفير 4 رحلات أسبوعية من الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا توفير 4 رحلات من الرياض إلى العلا في الأسبوع ابتداءً من اليوم الأحد 21 يونيو، بالتعاون مع الخطوط السعودية.

وقالت «الهيئة» عبر حسابها بموقع «تويتر» «سيتمكن الزوار من الاستجمام في واحتنا الثقافية قبل إعادة افتتاح المواقع التراثية في العلا خلال شهر أكتوبر القادم».

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