المواد الغذائية والاستهلاكية في جازان.. وفرة واستقرار في الأسعار

وسط مرونة وحركة اعتيادية من المواطنين والمقيمين
تشهد متاجر وأسواق المواد الغذائية بمنطقة جازان وفرة في المخزون الغذائي في المستودعات من المواد الغذائية والاستهلاكية، وسط مرونة وحركة طبيعية اعتيادية من المواطنين والمقيمين خلال تزودهم بالسلع والاحتياجات الضرورية.
وحرصت مستودعات البيع بالجملة على توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية وبكميات وفيرة وأصناف متعددة وجودة عالية وبأسعار مستقرة تناسب مختلف الشرائح، وسط إجراءات رقابية من عدد من الجهات المختصة على مدار الساعة للحفاظ على سلامة وجودة المعروض من المنتجات الغذائية والاستهلاكية وتوفرها، واستقرار أسعارها، بحسب «واس».
كما حرصت على التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، ومستوى النظافة العامة، وتوافر مواد التعقيم، بالإضافة إلى إلزام العاملين بلبس الكمام الطبي والقفازات والتعقيم والتطهير للأرضيات والرفوف وعربات التسوق، وحثّت المتسوقين على تعقيم أيديهم في أثناء وبعد عملية التسوق.
ورصدت جولة ميدانية في أسواق مدينة جيزان والمحافظات والمراكز بالمنطقة، توافر السلع بما يلبي احتياجات الأهالي والمقيمين بالمنطقة، وفق أسعار مستقرة للمواد الغذائية؛ حيث لم يسجل أي ارتفاع أو نقص في السلع الأساسية من المواد الغذائية.
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