السعودية اليوم / الصين تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

أعلنت الصين اليوم عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت السلطات الصحية في الصين أن من بين الحالات الجديدة، تم الإبلاغ عن 22 حالة في بكين وثلاث في مقاطعة خبي المحيطة بها.

وتم الإبلاغ عن حالة واحدة قادمة من الخارج في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين.

// انتهى //

07:30ت م

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بكين 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأعلنت الصين اليوم عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي تواصل فيه العاصمة بكين محاربة تفشي جديد للمرض متمركز في أكبر سوق زراعي بالمدينة.وذكرت السلطات الصحية في الصين أن من بين الحالات الجديدة، تم الإبلاغ عن 22 حالة في بكين وثلاث في مقاطعة خبي المحيطة بها.وتم الإبلاغ عن حالة واحدة قادمة من الخارج في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين.// انتهى //07:30ت م0014

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