السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفا و 421 حالة حتى منتصف ليل يوم السبت، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضافت أن من بين الـ48 حالة الجديدة، كانت هناك 40 حالة انتقال محلي للعدوى، و8 حالات قادمة من الخارج.

واستقر عدد حالات الوفاة عند 280 حالة حيث لم تسجل وفيات جديدة.

// انتهى //

06:09ت م

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سيئول 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الاخيرة.وأوضحت السلطات أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفا و 421 حالة حتى منتصف ليل يوم السبت، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وأضافت أن من بين الـ48 حالة الجديدة، كانت هناك 40 حالة انتقال محلي للعدوى، و8 حالات قادمة من الخارج.واستقر عدد حالات الوفاة عند 280 حالة حيث لم تسجل وفيات جديدة.// انتهى //06:09ت م0009

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