شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. المواطنين والمقيمين يعودون للحياة الطبيعية بعد 4 أشهر من منع التجول والان نبدء بالتفاصيل

عادت المملكة اليوم إلى الحياة الطبيعية بعد مرور 4 أشهر من أمر منع التجول. هذا وتؤكد وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين على ضرورة استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. كما تحث الجميع على ضرورة تحميل تطبيقيّ "توكلنا" و"تباعد" لمواجهة وباء كورونا و للحصول على الإرشادات الصحية.

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