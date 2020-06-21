، رحل بصمت.. "حمادة الصخب" يودِّع المدرج الأزرق للأبد بعد 38 عامًا من الفرح ،

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بعد 38 عامًا من الركض خلف فريق الهلال لكرة القدم والمنتخب السعودي داخل وخارج السعودية، أعلن "قلب" المشجع الهلالي الشهير "حمادة" توقفه إثر معاناة طويلة مع الأوجاع، ومداومة السرير الأبيض حتى رحيله أمس الجمعة بصمت.
والمشجع المصري محمد محمود المعروف بـ"حمادة" اختار الهلال منذ قدومه إلى السعودية عام 1408هـ بيتًا له، وتولى وحده الإمساك بـ"الطبل" والضرب به في إيقاع غير راقص، لكنه يبث الحماس والتشجيع في نفوس الجمهور؛ لينعكس على أداء اللاعبين. ومع تأسيس الرابطة انضم لها محتفظًا بحق بقاء "الطبل" ضمن المنظومة، أو كما تسمى بـ"العدة".
ومنذ عام 2013 وقلب "حمادة" يعاود أسقامه غير أن بطولات الزعيم كانت هي البلسم الدائم لذلك الرجل "الأعزب". ويقوده عشقه للهلال لمقاومة الآلام، وحضور مباريات الهلال محتفلاً مع أنصاره ببطولة آسيا السابعة مرددًا مقولته الشهيرة: "أنا مع الهلال حتى الموت".
الهلال
رحل بصمت.. "حمادة الصخب" يودِّع المدرج الأزرق للأبد بعد 38 عامًا من الفرحعيسى الحربي الخليج 365 2020-06-21
بعد 38 عامًا من الركض خلف فريق الهلال لكرة القدم والمنتخب السعودي داخل وخارج السعودية، أعلن "قلب" المشجع الهلالي الشهير "حمادة" توقفه إثر معاناة طويلة مع الأوجاع، ومداومة السرير الأبيض حتى رحيله أمس الجمعة بصمت.
والمشجع المصري محمد محمود المعروف بـ"حمادة" اختار الهلال منذ قدومه إلى السعودية عام 1408هـ بيتًا له، وتولى وحده الإمساك بـ"الطبل" والضرب به في إيقاع غير راقص، لكنه يبث الحماس والتشجيع في نفوس الجمهور؛ لينعكس على أداء اللاعبين. ومع تأسيس الرابطة انضم لها محتفظًا بحق بقاء "الطبل" ضمن المنظومة، أو كما تسمى بـ"العدة".
ومنذ عام 2013 وقلب "حمادة" يعاود أسقامه غير أن بطولات الزعيم كانت هي البلسم الدائم لذلك الرجل "الأعزب". ويقوده عشقه للهلال لمقاومة الآلام، وحضور مباريات الهلال محتفلاً مع أنصاره ببطولة آسيا السابعة مرددًا مقولته الشهيرة: "أنا مع الهلال حتى الموت".
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
12:27 AM
بطولات الهلال بلسم لقلبه الموجوع
بعد 38 عامًا من الركض خلف فريق الهلال لكرة القدم والمنتخب السعودي داخل وخارج السعودية، أعلن "قلب" المشجع الهلالي الشهير "حمادة" توقفه إثر معاناة طويلة مع الأوجاع، ومداومة السرير الأبيض حتى رحيله أمس الجمعة بصمت.
والمشجع المصري محمد محمود المعروف بـ"حمادة" اختار الهلال منذ قدومه إلى السعودية عام 1408هـ بيتًا له، وتولى وحده الإمساك بـ"الطبل" والضرب به في إيقاع غير راقص، لكنه يبث الحماس والتشجيع في نفوس الجمهور؛ لينعكس على أداء اللاعبين. ومع تأسيس الرابطة انضم لها محتفظًا بحق بقاء "الطبل" ضمن المنظومة، أو كما تسمى بـ"العدة".
ومنذ عام 2013 وقلب "حمادة" يعاود أسقامه غير أن بطولات الزعيم كانت هي البلسم الدائم لذلك الرجل "الأعزب". ويقوده عشقه للهلال لمقاومة الآلام، وحضور مباريات الهلال محتفلاً مع أنصاره ببطولة آسيا السابعة مرددًا مقولته الشهيرة: "أنا مع الهلال حتى الموت".
، رحل بصمت.. "حمادة الصخب" يودِّع المدرج الأزرق للأبد بعد 38 عامًا من الفرح ،
المصدر : الخليج 365
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