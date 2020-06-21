، تعيين "البلوي" مديرًا تنفيذيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الاتحاد تعيين حامد البلوي مديرًا تنفيذيًا للفريق الأول لكرة القدم.
ويأتي ذلك تزامنًا مع الاستعداد لاستئناف النشاط الكروي في المملكة ابتداءً من يوم الغد حسب ما أعلنته وزارة الرياضة في وقت سابق.
وأوضح النادي هذا القرار في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". قال فيه :"صدر قرار مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي بتعيين حامد البلوي مديرًا تنفيذيًا للفريق الأول لكرة القدم من تاريخه.
وتمنى مجلس الإدارة له التوفيق في مهمته مع الفريق في المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية.
وكان مجلس إدارة النادي قد عقد اجتماعًا عن بعد، مساء اليوم السبت برئاسة" الحائلي"، وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع، واتُخذ بشأنها القرارات اللازمة.
وكانت إدارة الاتحاد قد أعلنت أمس إقالة حمد الصنيع المدير التنفيذي للنادي من منصبه وتعيين إبراهيم بخيت بدلاً منه.الاتحاد
تعيين "البلوي" مديرًا تنفيذيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-20
أعلن نادي الاتحاد تعيين حامد البلوي مديرًا تنفيذيًا للفريق الأول لكرة القدم.
ويأتي ذلك تزامنًا مع الاستعداد لاستئناف النشاط الكروي في المملكة ابتداءً من يوم الغد حسب ما أعلنته وزارة الرياضة في وقت سابق.
وأوضح النادي هذا القرار في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". قال فيه :"صدر قرار مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي بتعيين حامد البلوي مديرًا تنفيذيًا للفريق الأول لكرة القدم من تاريخه.
وتمنى مجلس الإدارة له التوفيق في مهمته مع الفريق في المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية.
وكان مجلس إدارة النادي قد عقد اجتماعًا عن بعد، مساء اليوم السبت برئاسة" الحائلي"، وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع، واتُخذ بشأنها القرارات اللازمة.
وكانت إدارة الاتحاد قد أعلنت أمس إقالة حمد الصنيع المدير التنفيذي للنادي من منصبه وتعيين إبراهيم بخيت بدلاً منه.
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
11:58 PM
أعلن نادي الاتحاد تعيين حامد البلوي مديرًا تنفيذيًا للفريق الأول لكرة القدم.
ويأتي ذلك تزامنًا مع الاستعداد لاستئناف النشاط الكروي في المملكة ابتداءً من يوم الغد حسب ما أعلنته وزارة الرياضة في وقت سابق.
وأوضح النادي هذا القرار في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". قال فيه :"صدر قرار مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي بتعيين حامد البلوي مديرًا تنفيذيًا للفريق الأول لكرة القدم من تاريخه.
وتمنى مجلس الإدارة له التوفيق في مهمته مع الفريق في المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية.
وكان مجلس إدارة النادي قد عقد اجتماعًا عن بعد، مساء اليوم السبت برئاسة" الحائلي"، وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع، واتُخذ بشأنها القرارات اللازمة.
وكانت إدارة الاتحاد قد أعلنت أمس إقالة حمد الصنيع المدير التنفيذي للنادي من منصبه وتعيين إبراهيم بخيت بدلاً منه.
، تعيين "البلوي" مديرًا تنفيذيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ،
المصدر : الخليج 365
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