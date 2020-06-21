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محمد بن مسعود - الدمام - يواصل مهاجم الهلال "الفرنسي قوميز" برنامجه التدريبي (اللياقي) المكثف تحت إشراف مدربه الشخصي في فرنسا، بمعدل 90 دقيقة يوميًّا.
وكان "قوميز" قد ظهر في حسابه الشخصي اليوم السبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا "إنستقرام"، وهو يمارس هوايته المحببة بعد كرة القدم (لعبة الجولف)، وذلك قبل أيام من عودته إلى الرياض تأهبًا لاستئناف التدريبات بعد رفع تعليق الأنشطة.
ويشارك "قوميز" متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة توقُّف المنافسات الرياضية بسبب فيروس كورونا، إما بتدريباته الخاصة اليومية، أو ممارسته هواياته خارج إطار كرة القدم.
الهلال قوميز
هناك في فرنسا.. "الجولف" يسرق "قوميز" من كرة القدمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-20
يواصل مهاجم الهلال "الفرنسي قوميز" برنامجه التدريبي (اللياقي) المكثف تحت إشراف مدربه الشخصي في فرنسا، بمعدل 90 دقيقة يوميًّا.
وكان "قوميز" قد ظهر في حسابه الشخصي اليوم السبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا "إنستقرام"، وهو يمارس هوايته المحببة بعد كرة القدم (لعبة الجولف)، وذلك قبل أيام من عودته إلى الرياض تأهبًا لاستئناف التدريبات بعد رفع تعليق الأنشطة.
ويشارك "قوميز" متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة توقُّف المنافسات الرياضية بسبب فيروس كورونا، إما بتدريباته الخاصة اليومية، أو ممارسته هواياته خارج إطار كرة القدم.
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
11:28 PM
يواصل مهاجم الهلال "الفرنسي قوميز" برنامجه التدريبي (اللياقي) المكثف تحت إشراف مدربه الشخصي في فرنسا، بمعدل 90 دقيقة يوميًّا.
وكان "قوميز" قد ظهر في حسابه الشخصي اليوم السبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا "إنستقرام"، وهو يمارس هوايته المحببة بعد كرة القدم (لعبة الجولف)، وذلك قبل أيام من عودته إلى الرياض تأهبًا لاستئناف التدريبات بعد رفع تعليق الأنشطة.
ويشارك "قوميز" متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة توقُّف المنافسات الرياضية بسبب فيروس كورونا، إما بتدريباته الخاصة اليومية، أو ممارسته هواياته خارج إطار كرة القدم.
، هناك في فرنسا.. "الجولف" يسرق "قوميز" من كرة القدم ،
المصدر : الخليج 365
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