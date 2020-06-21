شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يستغل واجهات منزله للتوعية ضد كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثقت مجموعة من الصور، قيام مواطن في مكة المكرمة، باستغلال واجهات منزله، لتوعية الأهالي للتعامل مع فيروس كورونا. وثقت مجموعة من الصور، قيام مواطن في مكة المكرمة، باستغلال واجهات منزله، لتوعية الأهالي للتعامل مع فيروس كورونا. وحملت واجهات منزل المواطن رسومات ورسائل هدفها نشر الوعي لكل من يشاهدها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يستغل واجهات منزله للتوعية ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.