شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مقيمة يمنية تستفز المواطنين وتتعالى على السعوديات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ظهرت فتاة تزعم أنها مقيمة يمنية في المملكة، في مقطع فيديو متداول، ساخرة ومتعالية على المواطنين والمواطنات.

وزعمت المقيمة أن اسمها " رحمة الغامدي "، وإنها سبق وعملت مشرفة على موظفات سعوديات، وبدت متباهيةً بتلك التجربة.

وطالب متداولو المقطع بالقبض عليها بتهمة الإساءة لمواطنات المملكة.