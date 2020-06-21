شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مقيمة يمنية تستفز المواطنين وتتعالى على السعوديات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ظهرت فتاة تزعم أنها مقيمة يمنية في المملكة، في مقطع فيديو متداول، ساخرة ومتعالية على المواطنين والمواطنات.
وزعمت المقيمة أن اسمها " رحمة الغامدي "، وإنها سبق وعملت مشرفة على موظفات سعوديات، وبدت متباهيةً بتلك التجربة.
وطالب متداولو المقطع بالقبض عليها بتهمة الإساءة لمواطنات المملكة.
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