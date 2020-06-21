شكرا لمتابعة خبر عن نادين البدير: " لاتحكموا على أخلاق المرأة من خلال قطعة قماش لافة فيها شعرها " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعربت الإعلامية نادين البدير عن رفضها التام للحكم على أخلاق المرأة، أو الأشخاص عموما من خلال مظهرهم الخارجي.
وقالت البدير: " أنا ضد الحكم على أخلاق المرأة من خلال مترين قماش لافة فيه شعرها، لا يجوز الحكم بحسب المظهر " .
وتابعت: " الحجاب ليس دليلا لأخلاق وشرف المرأة، عيب الحكم على الشخص من خلال مظهره الخارجي، وبعض الأشخاص الأخلاق بنظرهم قطعة قماش تغطي شعر المرأة " .
وأضافت: " بنظري الأخلاق هي قيم الصدق والأمانة، الإخلاص، احترام الآخر، التفكير، الإبداع، حب الغير، عدم إيذاء الغير " .
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