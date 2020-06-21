معلمو 36 لـ«وزير التعليم»: اللائحة التعليمية الجديدة ظلمتنا.. انصفونا

ناشد عدد من المعلمين والمعلمات خريجي دفعة 1436هـ، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، انصافهم من الضرر الذي لحقهم من تطبيق اللائحة التعليمية الجديدة، مؤكدين أن تطبيقها يعني حرمانهم من القفزة الذهبية.

وطالب المتضررون، وزير التعليم، بتصحيح أوضاعهم مع البدء في تطبيق اللائحة مع بداية السنة الميلادية حتى لا يقع ظلم لأي أحد، والسعي في صرف مستحقاتهم هذه السنة، حتى لا يكون هنالك فرق درجتين بينهم وبين دفعة زملائنا عام 1435هـ، مشيرين أن عدم انصافهم يعني أن يكون الفارق بينهم عامين مع تطبيق اللائحة التعليمية الجديدة ونحن المتضررون.

وقالت المعلمة أسماء العنزي، إن خبرتها في التعليم وصلت 12 سنة، مؤكدةً أن أداءها الوظيفي لم يقل عن 98 بجدارة رغم اختلاف المناطق والمديرات.

Advertisements

وأشارت إلى أن تخصصها ماجستير في مناهج طرق التدريس، واستطاعت أن تنتج منهجًا للتخصص، موضحةً أن اجتهادها للعمل نابعًا من حبها لمهنتها الذي يفترض أن يقابل ذلك بحرص الوزارة على حقوق منسوبيها.

في حين أكد المعلم أحمد كريري، أن اللائحة الجديدة سببت انهيارًا نفسيًّا تامًّا للمعلمين والمعلمات مما قد يتسبب في انهيار الصرح التعليمي بكامله، مبينًا أن المعلمين فقدوا الآمان الوظيفي وبات القلق والخوف يسيطر على المستقبل.

وانتقد كريري، طريقة اختبار المعلمين للحصول على الرخصة، مؤكدًا أن هناك مؤشرات تلاعب في طريقة الاختبار والتحايل بخضوعه للانحراف المعياري، مشيرًا إلى أن عدم الثبات والصدق من أسوأ عيوب الاختبارات، مؤكدًا أن اللائحة الجديدة بعيدة عن الإنصاف والاتزان والثبات والموضوعية.

من جانبه أكد المعلم أحمد العارضي، أن دفعة 1436هـ، تعد الأكثر تضررًا من اللائحة؛ لعدم مساواتهم بالدفعات التي سبقتهم وعدم حصولهم على القفزة، موضحًا أن ذلك قد يتسبب في فجوة بمقدار درجتين عن دفعة 1435 بالسلم الجديد.