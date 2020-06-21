6 متغيرات في برتوكولات المراكز التجارية والمولات.. تعرّف عليها

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تحديث بروتوكول تحديث محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية، وذلك بعد قرار العودة للحياة الطبيعية.

ومن بين ما تضمنه تحديث البروتوكول، إعادة فتح السينيمات داخل المولات، وفق الإجراءات الوقائية وإمكانية تجريب الإكسسوارات والعطور، مع استمرار إغلاق غرف تجربة الملابس.

وأكدت الداخلية على إلزام عملاء المحلات بتعقيم اليدين وتوفير المواد المعقِّمة قبل وبعد استخدام عربات التسوق، والسماح باستخدام مناطق الجلوس، إلى جانب التخلص من المواد التي يتشارك العاملون استخدامها، مع السماح بدخول من هم أقل من 15 عامًا، وفتح غرف الألعاب داخل المولات مع تطبيق البروتوكولات الوقائية.

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ويضاف إلى ذلك السماح بفتح المطاعم داخل المولات، والسماح باستخدام صف السيارات، وتعطيل جميع الشاشات العاملة باللمس، إلى جانب فتح دور السينما داخل المولات مع تطبيق البروتوكولات الاحترازية.

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