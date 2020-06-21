السعودية اليوم / ارتفاع عدد وفيات كورونا في البرازيل إلى 50 ألف حالة تقريبا



ريو دي جانيرو 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس

جاء ذلك بعد وفاة 1022 حالة في اليوم السابق، في الوقت الذي تجاوزت فيه البلاد المليون إصابة.

يذكر أن البرازيل تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

// انتهى //

04:04ت م

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ريو دي جانيرو 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) إلى 49 ألفا و 976 حالة منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.جاء ذلك بعد وفاة 1022 حالة في اليوم السابق، في الوقت الذي تجاوزت فيه البلاد المليون إصابة.يذكر أن البرازيل تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.// انتهى //04:04ت م0184

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